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ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı | Karar KKTC'de nasıl yankılandı

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Giriş: 01.09.2020 23:23
Güncelleme:02.09.2020 00:01
ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Bu skandal karar sonrası Türkiye’den sert bir tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır” mesajını verdi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD'nin, Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Ersin Tatar, "ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır" dedi. Peki, Karar KKTC'de nasıl yankılandı. A Haber muhabiri Hakan Yıldırım aktardı.
ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı
ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı
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