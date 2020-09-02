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Son dakika: ABD Güney Kıbrıs'a 33 yıllık silah ambargosunu neden kaldırdı? Karar Türkiye - ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haber'de flaş sözler

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Giriş: 02.09.2020 10:58
Güncelleme:02.09.2020 11:07
Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD cephesinden tepki çeken bir adım geldi. ABD Güney Kıbrıs’a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Karara Dışışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi. Peki Güney Kıbrıs’a silah ambargosu neden yapılmıştı? ABD 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu neden kaldırdı? Ambargonun kaldırılması ne anlama geliyor? Karar Türkiye – ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD cephesinden tepki çeken bir adım geldi. ABD Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Karara Dışışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Peki Güney Kıbrıs'a silah ambargosu neden yapılmıştı? ABD 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu neden kaldırdı? Ambargonun kaldırılması ne anlama geliyor? Karar Türkiye – ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte Akgün'ün açıklamalarından satır başları;

SİLAH AMBARGOSU BOŞUNA KOYULMADI

Kıbrıs'ta Türklere yönelik yapılan kanlı olaylar hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Kanlı noeller ne zaman niçin yapıldı? Kimler yaptı? Hangi Türklerin çocukları eşleri banyolarda kaçtıkları son noktalarda kurşun yağmuruna tutuldular öldürüldüler. Boşuna Kıbrıs Harekatı yapılmadı. Boşuna ABD Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu koymadı. Bu ambargoyu kaldıranlar adadaki istikrarsızlığa sadece katkıda bulunuyorlar.

ADA BARUT FIÇISI HALİNE DÖNECEK

Türkiye Cumhuriyeti de gerekeni yapmak için harekete geçecek. Artık Türkiye 1974'te zar zor harekatı gerçekleştiren ülkeden çok farklı bir ülke. Ne gerekiyorsa Türkiye'de yapacak. O zaman ne olacak? Ada istikrar ve barış adası yerine bir barut fıçısı haline dönecek.

BU KONULARDA TEKER TEKER MASYA OTURULACAK

Dış politikada son derece kıvrak bir siyaset izlememiz dikkatli bir siyaset izlememiz gereken bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu konularda haklı olduğunu zaman ortaya çıkaracak. Kimse endişe etmesin bütün bu konularda teker teker masaya oturulacak zamanı geldiği zaman geçmişte olduğu gibi bugün de. Unutmayın ki ABD bırakın Kıbrıs Rum Kesimine hafif silahlar konusunda kaldırdığı ambargoyu bir dönem Türkiye'ye ambargo uyguladı. Türkiye o dönemde bile ayakta kalabildiyse artık bugünkü Türkiye haydi haydi ayakta kalabilecek güç ve kapasitededir.

ABDden skandal adım! Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı ABD'DEN SKANDAL ADIM! GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI
ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı | Karar KKTCde nasıl yankılandı ABD RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI | KARAR KKTC'DE NASIL YANKILANDI
Son dakika haberi | KKTCden, ABDnin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına sert tepki SON DAKİKA HABERİ | KKTC'DEN, ABD'NİN RUM KESİMİNE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRMA KARARINA SERT TEPKİ

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