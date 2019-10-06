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06.10.2019
Son dakika: ABD'nin Büyükelçiliği'nden 'özür' açıklaması |Video
Son dakika haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek ikinci kez özür diledi. Açıklama skandal olaya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ardından gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
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