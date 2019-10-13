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13.10.2019

Son dakika: ABD'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Çekiliyoruz |Video

Son dakika haber... ABD Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı' harekatı alanı olan Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin tamamen çekileceğini duyurdu. Bu açıklamanın detaylarını Ali Çınar, A Haber canlı yayınında anlattı.

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