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13.10.2019
Son dakika: ABD'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Çekiliyoruz |Video
Son dakika haber... ABD Savunma Bakanlığından 'Barış Pınarı' harekatı alanı olan Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin tamamen çekileceğini duyurdu. Bu açıklamanın detaylarını Ali Çınar, A Haber canlı yayınında anlattı.
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