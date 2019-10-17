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17.10.2019
Son dakika: ABD - Türkiye'den 13 maddelik açıklama! İşte anlaşmanın detayları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" ifadeleri kullanıldı.
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