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Son dakika: ABD seçim sonuçları ne zaman belli olur? Mahkemeye gidilirse başkan kim olacak?

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Giriş: 04.11.2020 21:47
Güncelleme:04.11.2020 22:03
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Joe Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Peki kesin sonuçlar ne zaman belli olacak? Eğer sonuçlar mahkemeye taşınırsa kim başkan olacak? Amerikan Hukuku Uzmanı Ali İzzet Bülbül merak edilen bu sorulara A Haber yayınında yanıt verdi. Bülbül, seçim sonuçlarının mahkemeye taşınması durumunda sürecin 6 ay ila 1 yıl süreceğini ve bu aşama mevcut başkan Trump'ın görevine devam edeceğini söyledi.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Joe Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. Peki kesin sonuçlar ne zaman belli olacak? Eğer sonuçlar mahkemeye taşınırsa kim başkan olacak? Amerikan Hukuku Uzmanı Ali İzzet Bülbül merak edilen bu sorulara A Haber yayınında yanıt verdi. Bülbül, seçim sonuçlarının mahkemeye taşınması durumunda sürecin 6 ay ila 1 yıl süreceğini ve bu aşama mevcut başkan Trump'ın görevine devam edeceğini söyledi.

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