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06.10.2019
Son dakika: ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Son dakika haberi: ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak sosyal medyada "Devlet Bahçeli" paylaşımı hakkında açık ve net izahat istendi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı...
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