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Son dakika: A Haber ekibi Rasulayn’da! Terörün izleri silindi
Son dakika haberi... Barış Pınarı Herakatı’nın 1. yıl dönümünde Suriye'de son gelişmeler neler? A Haber ekibi Rasulayn'da son durumu aktardı. Terörün izleri silinirken ibadethaneler yeniden kapılarını açtı.
Son dakika haberi... Barış Pınarı Herakatı'nın 1. yıl dönümünde Suriye'de son gelişmeler neler? A Haber ekibi Rasulayn'da son durumu aktardı. Terörün izleri silinirken ibadethaneler yeniden kapılarını açtı.