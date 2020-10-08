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Son dakika: A Haber ekibi Rasulayn’da! Terörün izleri silindi

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Giriş: 08.10.2020 09:56
Güncelleme:08.10.2020 09:56
Son dakika haberi... Barış Pınarı Herakatı’nın 1. yıl dönümünde Suriye'de son gelişmeler neler? A Haber ekibi Rasulayn'da son durumu aktardı. Terörün izleri silinirken ibadethaneler yeniden kapılarını açtı.

Son dakika haberi... Barış Pınarı Herakatı'nın 1. yıl dönümünde Suriye'de son gelişmeler neler? A Haber ekibi Rasulayn'da son durumu aktardı. Terörün izleri silinirken ibadethaneler yeniden kapılarını açtı.

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