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Son dakika: 3 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! Günler sonra iyileşen hasta sayısı 1000'i geçti

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Giriş: 03.08.2020 19:35
Güncelleme:03.08.2020 19:43
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 Ağustos Pazartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bir süredir binin altında seyreden iyileşen hasta sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı. Peki bugünkü yeni vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 3 Ağustos Pazartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bir süredir binin altında seyreden iyileşen hasta sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı. Peki bugünkü yeni vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?

Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

"ENDİŞE DUYURUZ"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.

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