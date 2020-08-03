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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle ilgili mücadelesine ait son rakamları paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Bakanlık tarafından yeni paylaşılan bölgelere göre son durum verilerinde ise bir bölgede hastaneye yatan hasta sayıları İstanbul'u 3'e katladı. İşte Türkiye'de son durum...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 16:14
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bazı detaylar endişe yarattı. Bir bölge ise yeni hastane yatışlarında İstanbul'u 3'e katladı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 153 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 43