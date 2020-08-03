Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı! O bölge İstanbul'u 3'e katladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle ilgili mücadelesine ait son rakamları paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu.

Bakanlık tarafından yeni paylaşılan bölgelere göre son durum verilerinde ise bir bölgede hastaneye yatan hasta sayıları İstanbul'u 3'e katladı. İşte Türkiye'de son durum...