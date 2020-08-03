Bakan Koca koronavirüsün (Kovid-19) yeni belirtilerini açıkladı! Ateş ve öksürük ikinci plana geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün (Kovid-19) ülkeyi "ısrarla" terk etmediğini söyledi. Bakan Koca, "İpin ucunu bırakmayacağız" derken, yeni dönemde de filyasyon çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Öte yandan hastalığın belirtilerinde ise değişmeler olduğunu ifade eden Koca, yeni belirtilerini açıkladı. Buna göre artık en sık rastlanan belirtiler arasında olan ateş ve öksürüğün yerini ise son dönemde ishal ve kas ağrısı aldı. İşte detaylar...