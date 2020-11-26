Son dakika: 26 Kasım koronavirüs vaka sayıları: Türkiye'de vaka sayısında son durum ne?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye genelinde bugün 29 bin 132 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor." ifadelerini kullandı. İşte 26 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...