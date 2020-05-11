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Son dakika: 24 ilde 2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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11.05.2020
Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

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