12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için flaş talep: Rütbeleri sökün, malları geri alın

Son dakika haberine göre Yargıtay Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı davada, ‘darbecilerin rütbelerinin sökülmesi ve bu rütbelerden dolayı kazandıkları mal varlıklarına el konulması’ yönünde görüş bildirdi. Hayatını kaybeden Evren ve Şahinkaya’nın mirasçılarının da ‘maaş, ikramiye, orduevinden istifade, koruma’ gibi haklardan yararlanamayacağı belirtildi.