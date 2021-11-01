01 Kasım 2021, Pazartesi
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Son dakika: 1 Kasım Kovid-19 tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı. Peki son 24 saatte vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...