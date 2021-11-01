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Son dakika: 1 Kasım Kovid-19 tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı

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Giriş: 01.11.2021 20:32
SON DAKİKA HABERİ... Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabında yorumladı. Peki son 24 saatte vaka, vefat ve aşılama rakamları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
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