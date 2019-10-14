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14.10.2019

SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamoud, A Haber'in konuğu oldu. Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Yusuf Hamoud, merak edilenleri yanıtladı.

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