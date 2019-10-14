SMO Sözcüsü Hamoud, merak edilenleri yanıtladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamoud, A Haber'in konuğu oldu. Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Yusuf Hamoud, merak edilenleri yanıtladı.