Siyasi partilerde bayramlaşma mesai ne zaman? Partiler arası bayramlaşma 2. gün

Geleneksel hale gelen partiler arası bayramlaşma her zaman olduğu gibi bayramın 2. günü yani 11 Nisan Perşembe yapılacak. Birbirine ziyaretlerde bulunan parti temsilcileri sivil anayasayı ve 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını konuşacaklar.

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