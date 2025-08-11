Sismik izolatör sistemi her yapıda uygulanabilir mi?

Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar, evlerine görmekten korkarken özellikle akıllara sağlam yapılaşma geliyor. Japonya'da en çok kullanılan sismik izolatör sistemi Türkiye'de ne kadar etkili olur? Her binada sistem devreye alınabilir mi? A Haber'de uzman isimler sismik izolatör sistemini ve depreme dayanıklı yapılara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.