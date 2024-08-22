Mısır Devlet Başkanı Sisi, 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan, Sisi ile bir araya gelecek. İki liderin gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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