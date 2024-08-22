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Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor

Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 16:46
Mısır Devlet Başkanı Sisi, 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan, Sisi ile bir araya gelecek. İki liderin gündeminde hangi konular var? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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