Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından 13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Önder'in sağlık durumunun kötüleştiği belirtilirken açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir." denildi.