11 Ağustos 2024, Pazar
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Sırbistan'da neler oluyor?
Sırbistan'da hükümetin tartışmalı "lityum madeni" projesini yeniden başlatması, kitlesel protestoları tetikledi. Başkent Belgrad başta olmak üzere birçok kentte, on binler sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Vucic ise, olayların perde arkasında "darbe girişimi" olduğunu öne sürdü. Peki Sırbistan'da neler oluyor? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.