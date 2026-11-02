Batman'da 260 milyon liralık sahte kaza vurgunu! 21 kişi tutuklandı

Adana'nın ardından bu kez Batman'da kurgu trafik kazalarına yönelik operasyon düzenlendi. Sigorta şirketlerinden haksız tazminat almak amacıyla trafik kazalarını kurguladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 21'i tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 260 milyon liralık kamu ve sigorta zararı tespit edildi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.