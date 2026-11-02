Altın ve borsada dip seviyesi görüldü mü?

Küresel piyasalarda savaşlar, ekonomik krizler ve enerji çıkmazının etkisiyle dalgalanma sürüyor. Brent petrol yükselişini sürdürürken altın, gümüş ve borsalarda sert düşüşler yaşanıyor. Yatırımcıların ve vatandaşların "Düşüşler alım fırsatı mı, dip görüldü mü?" sorularını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Ekonomist Hikmet Baydar; ABD seçimlerinden İran krizine, enflasyon beklentilerinden borsa ve altındaki kritik seviyelere kadar piyasaları etkileyen gelişmeleri değerlendirdi.