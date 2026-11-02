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Avcılar'da bekçinin kendisini darbeden veliyi silahla vurması güvenlik kamerasında
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Avcılar'da bekçinin kendisini darbeden veliyi silahla vurması güvenlik kamerasında

Avcılar'da trafik tartışmasına müdahale eden çarşı mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi silahla vurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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