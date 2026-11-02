Başkan Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kritik gündem! 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti ve Seul'de gerçekleştireceği temasların ayrıntıları gündemde. Savunma sanayisi, enerji, nükleer teknoloji ve ticaret alanlarında yeni işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor. Türkiye ile Güney Kore arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflenirken A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in sorularını yanıtlayarak ziyaretin önemini ve gündem maddelerini değerlendirdi.