Polise "çakal" demek suç mu? Yargıtay'dan dikkat çeken karar!

İzmir'de kimlik kontrolü yapan polis memuruna “çakal” dediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan vatandaşın davasında Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Yüksek Mahkeme, söz konusu ifadenin kişinin onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmadığına, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı bir hitap olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, 6 aylık hapis cezasına ilişkin mahkûmiyet kararını oy çokluğuyla bozdu.