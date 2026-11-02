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İran'da diplomasi trafiği! Katar'dan ABD-İran arasında arabuluculuk
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran'da diplomasi trafiği! Katar'dan ABD-İran arasında arabuluculuk

ABD ile İran arasında yeni bir çatışma ihtimaline karşı diplomatik temaslar hızlandı. Katarlı arabulucular Tahran ve Doha'da taraflarla görüşmeler yürütürken, Washington yönetimi askeri seçeneği tamamen dışlamadı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran'a yeni saldırı düzenlemeyeceğini açıklarken seçim sonrasına ilişkin belirsizlik sürüyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki son gelişmeleri aktardı.

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