Avrupa'daki protesto dalgası Almanya'ya sıçradı! Gençler askeri harcamalara tepkili

Almanya'da on binlerce genç, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Eğitim harcamalarındaki kesintilere, artan askeri bütçeye ve yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik planına tepki gösteren eylemciler, daha fazla eğitim ve sosyal hizmet, daha az silahlanma talep etti. Gösterilerde Filistin'e destek mesajları verilirken İsrail'e silah satışları da protesto edildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'da düzenlenen gösterilerde yaşanan gelişmeleri ve eylemcilerin tepkilerini Frankfurt'tan aktardı.