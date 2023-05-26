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Sinan Oğan'dan Ali Bebecan'a gönderme dersi: Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi?

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Giriş: 26.05.2023 01:03
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine giderken ikinci turda Başkan Erdoğan'a destek kararı alan Sinan Oğan başta CHP ve HDPKK'nın yanında yedili koalisyonun da hedefinde. İttifakın küçük ortakların Ali Babacan bugün yaptığı açıklamada aklınca Sinan Oğan'la dalga geçerek "Bir seçimlik adayların adını hep unutuyoruz ya." ifadelerini kullanmıştı. Oğan ise bu cümleye akşam katıldığı yayında yanıt verirken "Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alanın adı neydi? Ha Ali Babacan." diyerek Bebecan'a göndermede bulundu. İşte detaylar...
Sinan Oğan’dan Ali Bebecan’a gönderme dersi
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