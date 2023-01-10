Sinan Ateş cinayetinin perde arkası ne? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Cinayetin gölgesi MHP’ye düşürülmek istendi" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." dedi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sinan Ateş cinayeti üzerinden hangi odaklar fayda sağlamak istedi? Muhalefet neden körükledi? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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