Sinan Ateş cinayetinin perde arkası ne? MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ne anlama geliyor? A Haber’de çarpıcı değerlendirmeler

KILIÇDAROĞLU'NDAN LİNÇ KAMPANYASINA DESTEK

Oysa ki öldürülen kişiyle hiçbir bağı olmayan birçok çevre hatta hiçbir zaman hayatının hiçbir aşamasında tanımamış görmemiş sevmemiş insanlar bile bir takım girişimlerde bulunarak işte fırsat bu fırsat diye, düşünün ki PKK'lı hesapların FETÖ'cü hesapların DHKP-C hesapların tweetlerine bir bakınız ne alakası var? Sayın Kılıçdaroğlu le Sinan Ateş'in ülkücülüğünün ne alakası var?

Oradan da çok ahlaksızca gerçekten bir siyasi parti genel başkanına yakışmayacak bir tarzla üslupla hayret edeceğiniz linç kampanyasına çirkin bir üslupla Sayın Kılıçdaroğlu'na yakıştıramadığım bir üslupla o da katıldı. Sayın Bahçeli bugün bunların tamamına cevap vermiş de oldu.