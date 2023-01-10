Sinan Ateş cinayetinin perde arkası ne? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." dedi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Sinan Ateş cinayeti üzerinden hangi odaklar fayda sağlamak istedi? Muhalefet neden körükledi? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Sis dağılsın diye bekledik, söz sırası bizde" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Tüm FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Sinan Ateş cinayeti üzerinden hangi odaklar fayda sağlamak istedi? Muhalefet neden körükledi? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BAHÇELİ NEDEN BU KADAR SÜRE BEKLEDİ?
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar: Sayın Devlet Bahçeli'nin şöyle bir tarafı vardır. Devlet adamı tarafından kaynaklanır bu. Hiçbir olaya öyle ani tepki vermez, önünü sonunu öğrenmek ister. Bu tür bir cinayet olduğu zaman da bunun arkasında önünde kimler var neler olabilir öncelikle bunu araştırmak istemiştir, bunu öğrenmek istemiştir, bunu görmek istemiştir Sayın Bahçeli.
TROL HESAPLAR - CHP - İP
Nitekim de MHP ve Ülkü Ocakları bir siyasi linçe tabii tutulmak istendi bu süreç içerisinde. Merhum Sinan Ateş'in bir dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olmasından kaynaklı bir şekilde bir bağlantı kurulmak bu bağlantı üzerinden de tabii ki hem MHP hem de Ülkü Ocakları suçlanmak noktasına getirildi. Bu trol hesaplar farklı farklı odaklar tarafından ve buna bir de CHP gibi İYİ Parti gibi diğer siyasi partiler gibi bir takım odaklar tarafından da katkı verilince iş farklı bir noktaya doğru geldi.
SİYASALLAŞTIRILMAK İSTENDİ
Devlet Bahçeli herkesin kendi ifadesiyle de eteğindeki taşları dökmesini bir bir bekledi. Çünkü gerçekten bir vefatın bir cinayetin acımasız bir şekilde siyasallaştırılmak istendi bunu pragmatik bir şekilde MHP, Ülkücü kuruluşlar aleyhine kullanmak istediği bir süreç yaşatılmak istendi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN LİNÇ KAMPANYASINA DESTEK
Oysa ki öldürülen kişiyle hiçbir bağı olmayan birçok çevre hatta hiçbir zaman hayatının hiçbir aşamasında tanımamış görmemiş sevmemiş insanlar bile bir takım girişimlerde bulunarak işte fırsat bu fırsat diye, düşünün ki PKK'lı hesapların FETÖ'cü hesapların DHKP-C hesapların tweetlerine bir bakınız ne alakası var? Sayın Kılıçdaroğlu le Sinan Ateş'in ülkücülüğünün ne alakası var?
Oradan da çok ahlaksızca gerçekten bir siyasi parti genel başkanına yakışmayacak bir tarzla üslupla hayret edeceğiniz linç kampanyasına çirkin bir üslupla Sayın Kılıçdaroğlu'na yakıştıramadığım bir üslupla o da katıldı. Sayın Bahçeli bugün bunların tamamına cevap vermiş de oldu.
AMAÇLANAN NEYDİ?
Çok kötü niyetli olduğu besbelli. Ortada bir cinayet var ve siz bu cinayetle topyekun bir camiayı suçluyorsunuz linç etmeye kalkışıyorsunuz.
Buradan Cumhur İttifakı'na zarar vermek istiyorsunuz. Seçimlere dönük olarak pragmatik alan açmaya uğraşıyorsunuz. Bundan daha büyük bir ahlaksızlık olabilir mi? Siyasetin de bir ahlakı vardır.
SİSLİ HAVA OLUŞTURULDU
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Sinan Ateş cinayetinin hemen ardından tuhaf çok sisli bir hava oluşturuldu ve birileri bunun MHP ile ve Ülkücü camiayla bağlantı kurmaya çalıştı ve bir şekilde bunun üzerinden de Cumhur İttifakı'nı ilgilendiren tarafların olduğunu dolayısıyla Sinan Ateş'in şahsıyla alakalı bazı beklentilerin işte birilerini harekete geçirdiğine dair akla hayale gelebilecek bütün yalanların içine boca edildiği bir hava sosyal medyada ve bazı ana akım medyada yerini aldı.
MHP'Yİ PARÇALAMA OPERASYONUNUN YENİ BİR VERSİYONU
Sayın Bahçeli'nin de vurguladığı gibi eninde sonunda bütün bunlar yapanların işi MHP'nin içini karıştırmak, olabildiğince MHP'den belki İP'e doğru birilerinin geçmesini sağlamak. Yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın işini zorlaştırmaktı.
MHP'yi parçalama operasyonun belki yeni bir versiyonunu sahneye koymak gibi bir amaçları vardı.
YÜZLERİ KIZARMAZ!
Bu siyasi aktörlerden birisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık 12 senedir yalanlarıyla maruf olan söylediği bir yalanın doğrusu ortaya çıktığında özür dileme zahmetine katlanmayıp yenilerini devreye sokan bir isim olduğunu, dolayısıyla Sinan Ateş cinayetini de olabildiği kadar ve hiçbir mesuliyet hissi duymadan kullanabileceği kadar kullandığını ve ardından belki yarın öbür gün olay netliğe kavuştuğunda da herhalde yüzlerinin falan kızarmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
2023 seçimlerinin dünyanın en önemli seçimi olduğu söyleniyor. Oldukça dikkat çekici bir şey. Seçime doğru yaklaştıkça ortalığı karıştırma amaçlı herhalde bir takım olaylara maalesef şahit olacağız.
"BAHÇELİ'NİN BİRAZ GEÇ KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Sayın Bahçeli öfkeli ve haklı tepki gösterdi ama ben tabii biraz geç kaldığını düşünüyorum. Sabırla beklediğini sürecin olgunlaşması gerektiğini söylüyor, bilgi belge edinilmesi gerektiğini söylüyor ama bu kadar sahayı kirletmeye meyilli siyasi parti genel başkanlarının olduğu düşünün CHP Genel Başkanının bile böyle bir kirli cinayetten medet ummaya kalktığı bir zaman diliminde bu tür şeylere çok fazla fırsat vermemek gerektiğini düşünenlerdenim.
Tabii doğrudur yani karmaşık bir süreçten geçiyoruz bizim yakın tarihimiz son 30-40 yılımız bütün bu tezgahlarla kirli kuşatmalarla geçti. Faili meçhul cinayetlerle geçti, gladyonun sinsi oyunlarıyla geçti bütün derin siyasi süreçleri hep müdahale eden bir geçmişimiz var bunu biliyoruz.
"HERKESİN GÖZÜNÜN BURADA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Seçimin muhalefet iktidar arasında bir seçim olmadığını, aynı zamanda ABD'yi de çok yakından ilgilendirdiğini AB'yi ilgilendirdiğini bölgedeki ülkeleri çok yakından ilgilendirdiğini o yüzden herkesin gözünün burada olduğunu biliyoruz.
KİRLİ KARANLIK ODAKLAR
Bu yüzden geçmişten beri NATO'ya girişimizden beri uyutulmuş hücrelerin lobilerin nasıl faaliyete geçeceğini kirli karanlık odakların neler yapabileceğini hepimizin hesaplaması gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇİRKİN HESABI
Burada asıl vahim olan belki de aslında ilişkili de olabileceğini söylediğim CHP gibi CHP'ye yakın medya organlarının böylesine bir kirli cinayet üzerinden hızlı bir şekilde devreye girip cinayet üzerinden siyaset devşirmeye kalkmaları hakikatten Türkiye'nin oturup düşünmesi gereken bir süreç diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bunu bir fırsata dönüştürme gibi bir hesapla yaklaşması hakikatten hüzün verici bir şeydir.
Bunlar meydanı boş bulup inanılmaz şeyler söylüyorlar. Bunun önüne geçmek gerekiyordu bence de geçti. Onlar da buradan gereken dersi çıkartırlar diye umuyorum.
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