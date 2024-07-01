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Sinan Ateş cinayeti davası bugün başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:19
Güncelleme:01.07.2024 09:19
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor. 22 sanık hakim karşısına çıkacak ve duruşmaya siyasi parti genel başkanlarının da katılması bekleniyor.
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