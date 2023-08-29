29 Ağustos 2023, Salı
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Simit polemiği! Sokak simidi mi pastane simidi?
Türk halkının vazgeçilmez sokak lezzetlerinin başında simit geliyor. Her gün milyonlarca kişi, gerek sokak satıcılarından gerek fırınlardan, pastanelerden simit alıp güne başlıyor. Tabi hepsinin tadı da farklı. Peki sokak tezgahlarında satılan gevrek simit mi, yoksa pastanelerde satılan sütlü simit mi daha çok tercih ediliyor. İşte cevabı…