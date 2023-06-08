Siirt'te Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu

Son dakika haberi… Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Siirt'teki “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu”nda terör örgütü PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit oldu. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.