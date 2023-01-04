04 Ocak 2023, Çarşamba
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SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur? Kızılelma dengeleri nasıl değiştirecek?
Selçuk Bayraktar "SİHA satılan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur?" sorusuna, "Yüksek teknoloji içeren cihazların ileri seviye yazılımları var. Bu yazılımı yapan ülkeler bu cihazlara hükmediyor" cevabını verdi. Bu açıklama ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.