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Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak! A Haber'de detayları aktardı

Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak! A Haber'de detayları aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 10:51
Günümüzde siber güvenlik konusunun "güçlü ordu" kadar önemli bir milli güvenlik konusu haline gelmesiyle birlikte, Türkiye bu alanda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile devlet içerisindeki yapılar tek bir merkezde toplanacak. Siber tehditlere karşı oluşturulacak yeni yapı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışacak. Atılacak bu adımla birlikte siber güvenlik alanındaki çalışmalar daha da hızlanacak. Çalışmaların ekim ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu detayları aktardı.
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