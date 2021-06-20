Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını A Haber'de anlattı! ABD'ye mi Türkiye'ye mi iade edilecek?

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalandığı operasyonun arka planı anlatıldı. Program konuğu Abdurrahman Şimşek, Sezgin Baran Korkmaz'ın iade ve sorgu süreci ve hakkındaki suçlamalarla ilgili çarpıcı detayları izleyicilerle paylaştı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Avusturya'da yakalanarak tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'la çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz operasyonunun arka planını paylaşan Şimşek önemli detaylar verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Abdurrahman Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

Sezgin Baran Korkmaz, Kars'ın Digor ilçesinde doğmuş, ayakkabı boyacılığı yaparak İstanbul'a geliyor, daha sonra burada bulaşıkçılık gibi birtakım işler yaptıktan sonra Amerikalılarla birlikte Varlık Yönetimi Şirketi'ni kuruyor. Burada birçok ilaç firması, otomobil kiralama işi gibi farklı şirketleri alıyor ve ticarete başlıyor.

Bu adam hayırsever yardımlarıyla görünen bir adamdı. Daha sonra kendisiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldı. Soruşturmada kendisinin ABD'li ortaklarıyla birlikte bir kara para trafiğinin İstanbul ayağını oluşturduğu yönünde iddialar vardı. MASAK Başkanlığı da bir rapor hazırladı ve bu paranın kaynağının aslında yasadışı bir şekilde Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Hakkında kara para haricinde başka hiçbir iddia yok.

SBK 'HABERİM YOKTU' DİYOR AMA...

Şu an görünen o ki ABD yeni bir soruşturma açmış, soruşturma makamlarından öğrendiğimiz kadarıyla Sezgin Baran Korkmaz, 'ABD'li ortaklarımın kara para trafiği yaptığından haberim yoktu' diyor ama ABD 19 Haziran'daki gözaltında diyor ki; ABD'nin zarara uğratıldığını biliyordun, bu kara para ticaretinin sen de bir parçasısın.

NEREDE YAKALANDI, SORGUSU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Avusturya'nın İsviçre sınırında gözaltına alındıktan sonra Avusturya polisi tarafından Viyana'ya getiriliyor ve orada bir sorguya alınıyor. Şu anda sorgu süreci devam ediyor yaklaşık 40 gün sürecek. Şu anda hapishanede olup olmadığını bilmiyoruz.

SEZGİN BARAN KORKMAZ ABD'YE Mİ TÜRKİYE'YE Mİ İADE EDİLECEK?

Kendisini ABD yakalattı. Amerika, Avusturya'dan Korkmaz'ın ülkelerine getirilmesini talep etti. Yakalandığı gün Türkiye'den de Avusturya'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için talepte bulunuldu.

Avusturya'dan iade talebini yapan ilk ülke ABD olduğu için Türkiye arkasından geliyor ama uluslararası kanunlara göre Sezgin Baran Korkmaz eğer 'ben Türkiye'ye iade edilmek istiyorum' derse Türkiye'ye iade edilme durumu olabilir. Üçüncü bir şık iltica edebilir yani 'ben ne Türkiye'ye ne de ABD'ye iade edilmek istiyorum' diyerek Avusturya'ya siyasi mülteci başvurusu da yapabilir.