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Selçuk Bayraktar'tan yerli üretim uçak motoru müjdesi

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Giriş: 29.10.2020 23:28
Yerli üretim uçak motoru hakkında paylaşım yapan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından, "Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek" ifadelerine yer verdi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yerli üretim uçak motoru hakkında paylaşımda bulundu. Test videosunu yayınlayan Bayraktar, müjdeli mesajı verdi.

"AKINCI VE TB3'E GÜÇ VERECEK"

Test görüntülerinin bir ay öncesine ait olduğunu belirten Bayraktar, denenen motorun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu kaydetti.

Başarılı mühendis Selçuk Bayraktar, "TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan..." ifadelerini kullandı.

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