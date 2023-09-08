08 Eylül 2023, Cuma
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Sel zararını kasko karşılayacak mı? Sel teminatı ne kadar?
İstanbul'daki sel felaketinin ardından aracı zarar görenler sanayilere koştu. Bir an önce araçlarını eski haline getirmeye çalışıyorlar. Bir yandan da kasko süreci var. Kasko ortaya çıkan bu zararları karşılayacak mı? Bunun için hangi yollar izlenmeli, neler yapılmalı? İşte tüm cevaplar…