Şehre Yakın ekibi Boğabağı Köyü’ne misafir oldu

Şehre Yakın ekibi Boğabağı Köyü'ne misafir oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 16:16
Şehre Yakın ekibi bu bölümde Çorum'un saklı güzelliklerinden biri olan Boğabağı Köyü'ne misafir oldu. Şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çeken köy sakin atmosferi, doğal manzaraları ve sıcakkanlı insanlarıyla adeta zamanın yavaş aktığı bir diyar gibi. A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimleri…
