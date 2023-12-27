Şehitlere ve şehit ailelerine yönelik alçak sözler! CHP yandaşları devrede! Fatih Altaylı'ya suç duyurusu Can Ataklı'ya soruşturma...

Türkiye 24 saat içinde verdiği 12 şehidin acısını yaşarken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı ve Can Ataklı yaptıkları skandal açıklamalarla gündeme geldi. Altaylı Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne katılan ve ortalığı "Kahrolsun PKK" diye inleten vatandaşlara yönelik "Şerefsizler, alçaklar" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bu alçak sözleri sonrasında hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Can Ataklı ise şehit babasına yönelik Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" cümlesinin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İşte detaylar...

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