Şehit yakınları ve gazilerden Lütfü Türkkan’a tepki

15 Temmuz Derneği üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan dernek üyeleri, “Türkkan’ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz. Ve diyoruz ki; ha dağdaki Karayılan, ha meclisteki Lütfü Türkkan” dedi.