Şehit yakınları arefe ziyaretinde

Bayramın en hüzünlü mekanları hiç şüphesiz şehitlikler. Şehit yakınları Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde bayramı buruk karşılıyorlar. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş da o noktadan detayları aktardı.

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