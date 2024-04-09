09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit yakınları arefe ziyaretinde

Şehit yakınları arefe ziyaretinde

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2024 11:34
Bayramın en hüzünlü mekanları hiç şüphesiz şehitlikler. Şehit yakınları Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde bayramı buruk karşılıyorlar. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş da o noktadan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit yakınları arefe ziyaretinde
Şehit yakınları arefe ziyaretinde
Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye!
Gazze’ye en çok yardım ulaştıran ülke Türkiye!
Ramazan Bayramı için video mesaj!
Ramazan Bayramı için video mesaj!
Akıllı yollar geliyor!
Akıllı yollar geliyor!
Ticari kısıtlama ne anlama geliyor?
Ticari kısıtlama ne anlama geliyor?
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
Tatilin 3. günü 615 kaza meydana geldi
Tatilin 3. günü 615 kaza meydana geldi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MOSSAD istedi Almanya’da takip yaptılar!
MOSSAD istedi Almanya'da takip yaptılar!
İYİ Parti’de koltuğa kimler aday?
İYİ Parti'de koltuğa kimler aday?
Firari maymun Fatih’i karıştırdı! Hareketli dakikalar
Firari maymun Fatih'i karıştırdı! Hareketli dakikalar
Türk polis teşkilatı 179 yaşında!
Türk polis teşkilatı 179 yaşında!
Daha Fazla Video Göster