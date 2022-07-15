15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını! Darbe girişiminin seyrini değiştirdi

Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını! Darbe girişiminin seyrini değiştirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2022 15:17
15 Temmuz 2016'da darbeci General Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaret edildi. O noktadan detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’yi kurtaran kahraman!
Türkiye'yi kurtaran kahraman!
İşte tarihin yeniden yazıldığı o masa!
İşte tarihin yeniden yazıldığı o masa!
Gazi milletin Gazi Meclisi! 15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı?
Gazi milletin Gazi Meclisi! 15 Temmuz'da TBMM'de neler yaşandı?
Hainlerin karargahı: Akıncı Üssü!
Hainlerin karargahı: Akıncı Üssü!
Yeni nesillere mesaj: Bunu öğreteceğiz
Yeni nesillere mesaj: Bunu öğreteceğiz
Direnişten destana 15 Temmuz!
Direnişten destana 15 Temmuz!
Turkuvaz Medya neden hedef alındı?
Turkuvaz Medya neden hedef alındı?
15 Temmuz’da Ankara’da neler yaşandı?
15 Temmuz'da Ankara’da neler yaşandı?
O gece Marmaris’te neler yaşandı?
O gece Marmaris'te neler yaşandı?
Hainler kontrol kulesini nasıl işgal etti!
Hainler kontrol kulesini nasıl işgal etti!
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler
Tiyatro diyenlere seslendi: Eğer...
Tiyatro diyenlere seslendi: Eğer...
Daha Fazla Video Göster