Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını! Darbe girişiminin seyrini değiştirdi

15 Temmuz 2016'da darbeci General Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaret edildi. O noktadan detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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