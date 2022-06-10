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Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 10.06.2022 21:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’ndeki 1071 Konferans Salonu’nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a net mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesinde hayırlı oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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