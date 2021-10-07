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Şehit babasına İZSU eziyeti! Tapulu evinde susuz kaldı

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Giriş: 07.10.2021 11:19
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim Taşdemir'e İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZSU, suyu çok gördü. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU tarafından yetki alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, kendi çabalarıyla 1932 metre öteden boru döşeyerek evine su getirdi.
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