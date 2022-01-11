11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şehit ailelerinden teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li Semra Güzel’e tepki

Şehit ailelerinden teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li Semra Güzel’e tepki

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 10:16
HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıktı. Şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları infiale neden olan o karelere sert tepki gösterdi,  şehit yakınları HDP’lilerin Kandil’den talimat aldığını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit düşen itfaiye erlerine veda!
Şehit düşen itfaiye erlerine veda!
Şehit ailelerinden sert tepki!
Şehit ailelerinden sert tepki!
HDP’li Güzel’in fezlekesi Cumhurbaşkanlığında
HDP’li Güzel’in fezlekesi Cumhurbaşkanlığında
CHP ve İYİ Parti skandal neden sessiz?
CHP ve İYİ Parti skandal neden sessiz?
Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi?
Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi?
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu
Akdeniz’de 6,4’lük deprem!
Akdeniz'de 6,4'lük deprem!
Akdeniz’de deprem! Deprem anından ilk görüntüler
Akdeniz'de deprem! Deprem anından ilk görüntüler
Metrolarda neden “U” simgesi var?
Metrolarda neden “U” simgesi var?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar
Sabiha Gökçen’e metro için tarih
Sabiha Gökçen'e metro için tarih
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster