11 Ocak 2022, Salı
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Şehit ailelerinden teröristle fotoğrafı çıkan HDP’li Semra Güzel’e tepki
HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıktı. Şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları infiale neden olan o karelere sert tepki gösterdi, şehit yakınları HDP’lilerin Kandil’den talimat aldığını vurguladı.