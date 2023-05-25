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Şehit aileleri 7'li koalisyona tepkili! Şehit ailelerinin yüreği yanıyor

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 15:49
Güncelleme:25.05.2023 16:06
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümiz Özdağ’ın da masada yerini aldığı HDP destekli 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıklamıştı. HDP ile gizli ittifak kuran Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şehit ailelerinin de tepkilerini çekti. Acılı aileler ‘Evlatlarımızın kemikleri sızlıyor.’ dedi.
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