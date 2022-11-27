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Şehidin son sözleri yürekleri dağladı: Merak etme anne, üşümüyorum

A Haber
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Giriş: 27.11.2022 13:12
Pençe Kilit şehidi uzman çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olmadan iki saat önce, annesi ile görüştüğü ortaya çıktı. Şehidin annesine son sözleri yürekleri dağladı. Şehidimiz annesine, “Merak etme anne, üşümüyorum.” demiş.
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