Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına Uğur Dündar'dan skandal destek! AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak Başkan Erdoğan’a hakaret etmesine TELE 1 yayınından destek veren Uğur Dündar’a eleştirilerde bulundu. Hamza Dağ, “CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de, gönülleri de, dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, "duayen" geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez.” ifadelerini kullanandı. Hükümet karşıtı haberleriyle bilinen TELE 1'e siyasetiler, AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından peş peşe sert açıklamalar geldi. İşte haberimizin detayları...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TELE 1'de Sedef Kabaş tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."

Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."

Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.

Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!"

HAMZA DAĞ'DAN UĞUR DÜNDAR'A YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alarak Başkan Erdoğan'a hakaret etmesine TELE 1 yayınından destek veren Uğur Dündar'a eleştirilerde bulundu. Hamza Dağ, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de, gönülleri de, dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, "duayen" geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullanandı.

AK PARTİ: BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz.

Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir tepki paylaşımı geldi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Milletimizi ötekileştiren, demokrasiyi içlerine sindiremeyen, milli irade düşmanlarına asla geçit vermeyeceğiz. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına; ahlaksız ve rezil bir dil kullanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'a sözlerini aynen iade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.